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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da İçişleri Bakanı Soylu Elmadağ'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra unutmamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır." dedi.

27.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra unutmamaktır

Bolu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor." diye konuştu. 

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