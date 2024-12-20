Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır." dedi.
Mardin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine silaha yaslayanlar sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler.
Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik.
Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına müsamahamız yoktur. Halkın iradesini örgütün komiserlerine teslim edenden de şehremini olmaz.
Dünyanın hiçbir yerinde bir tarafta halkın seçtiği belediye başkanları, diğer tarafta terör örgütünün belediyelere atadığı ne idiği belirsiz tipler olmaz.
61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır.
Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik.
Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.
Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük.
Baas rejimi devrileli 2 hafta oldu. Bugüne kadar CHP'den mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı."
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