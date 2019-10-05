Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz." dedi.
"Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor." diyen Erdoğan, "Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
'Bizim de rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz'
"Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur.
Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok.
Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz.
Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.
Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız.
Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe, ne dışarıdan ne de içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz."
"Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır"
"Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur." diyen Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez." dedi.
Erdoğan, "Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.
"İkinci yargı paketinin hazırlıkları yapılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.
"Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir.
Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.
Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri.
Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor." dedi.
Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.