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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek

Mümin Altaş  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul saat 17.00'de başlayacak.

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