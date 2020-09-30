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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti. 

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