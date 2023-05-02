Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni konut projeleri ve hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan sıkıntıyı çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konut projeleriyle, hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı yine biz çözeceğiz." dedi.
Antalya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Dertleri bizimle değil Türkiye ile Türk milleti ile Türkiye'nin kazanımlarıyladır. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. İşte Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere?" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.