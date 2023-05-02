Dolar
19.46
Euro
21.32
Altın
1,986.52
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,600.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nun önünde düzenlenen mitingde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da halka hitap ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da Toprak Kökenli Patojenler AR-GE Merkezi açılışında konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni konut projeleri ve hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan sıkıntıyı çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konut projeleriyle, hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı yine biz çözeceğiz." dedi.

Ekip  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni konut projeleri ve hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan sıkıntıyı çözeceğiz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Dertleri bizimle değil Türkiye ile Türk milleti ile Türkiye'nin kazanımlarıyladır. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. İşte Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere?" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul Güvenlik Forumu" başladı
İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'dan ne kadar mesul isek Erbil'den de, Şam'dan da, Bağdat'tan da o kadar mesulüz
Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde yangın çıktı
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni konut projeleri ve hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan sıkıntıyı çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni konut projeleri ve hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan sıkıntıyı çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "40 günde yapılan icraatlar" paylaşımı

AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "DEAŞ'ın sözde liderinin öldürülmesi" haberi dünya basınında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "DEAŞ'ın sözde liderinin öldürülmesi" haberi dünya basınında geniş yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet