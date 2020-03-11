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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor." dedi.

11.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor Fotoğraf: Murat Kula / AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur." dedi.

Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor." ifadesini kullandı.

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