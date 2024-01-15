Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.