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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu

Mehmet Tosun  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

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