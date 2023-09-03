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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek.

Yeşim Sert Karaaslan  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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