Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.