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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere, yarın Budapeşte'ye gidecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'ı ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere, yarın Budapeşte'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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