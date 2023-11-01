Dolar
28.33
Euro
29.85
Altın
1,978.65
ETH/USDT
1,792.90
BTC/USDT
34,285.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılacak.

Mümin Altaş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için yarın Kazakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet