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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında andı.

Berfin Kıraç  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.

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