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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı İsrail’in saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Ferdi Türkten   | 11.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı İsrail’in saldırılarını görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

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