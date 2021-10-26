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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'daki AA sergisinde milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı yad etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da AA’nın açtığı sergiyi ziyaret ederken, burada fotoğrafı yer alan milli SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı da yad etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'daki AA sergisinde milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı yad etti

Ankara

İki ülkenin cumhurbaşkanı, Anadolu Ajansının (AA) Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini ve Karabağ Savaşı'nı yansıtan fotoğraflardan oluşan Dost Agropark'taki "Karabağ Zaferi" sergisini de inceledi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da açılan sergide, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, cumhurbaşkanlarına sergiyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 18 Ekim'de hayatını kaybeden, milli SİHA'ların öncüsü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın fotoğrafının başında bir süre durarak Bayraktar’ı yad etti.

Fotoğrafın altında "Karabağ Zaferi'ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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