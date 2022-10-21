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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti

Kaan Bozdoğan   | 21.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleriyle fotoğraf çektirdi.

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