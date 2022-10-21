Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleriyle fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.