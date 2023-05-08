Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını refah artıracak çalışmalara kullanacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını artıracak çalışmalara kullanacağız." dedi.
Edirne
Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Edirne'yi çok sevdiğini ve karşısında bambaşka bir ihtişam olduğunu söyledi.
Mitinge katılan gençler ve kadınlar ile Edirne'nin tüm ilçelerini ve köylerini selamlayan Erdoğan, "Bahar gelir, yaz gelir. Sayılı gün tez gelir. Edirne'yi sevmeye insan ömrü az gelir. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır başkentlik yapan, İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne'yle Türkiye Yüzyılı'nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlandıklarını dile getirerek tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanlarında olduğu müddetçe Allah'ın izniyle yedi düvele meydan okuyacaklarını belirtti.
Toprağında tabiatın çiçekleri gibi medeniyetin eserlerinin yeşerdiği Edirne'den aldıkları ilhamla kalkınma hamleleri yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, "Dışarıdaki eserlerimize sahip çıktık. Şairleriyle alimleriyle sanatkarlarıyla Selimiye gibi bir dünya şaheseriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu besledik." diye konuştu.
Erdoğan, Selimiye Camisi'nin restorasyonunu yaptıklarını hatırlatarak "İnşallah yeniden bütün haşmetiyle bütün azametiyle Selimiye Camii tüm dünyaya örnek olacak." dedi.
"Hepsiyle kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla eveleyip geveliyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin Rumeli'den dönüş acılarını hiçbir zaman aklından çıkarmadığını, Rumeli'ye asla elveda demediğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor? 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz.' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp 'Siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi.' diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? Tam tersine hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar."
"Kimine bakanlık, kimine cezaevlerini boşaltma sözü verdiler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimine de kamudan attıkları militanları devlete doldurma sözü verdiğini belirten Erdoğan, "Kimine ekonomimizi tefecilere teslim sözü vermişler. Hani 300 milyar dolar Londra tefecilerinden alacak ya öyle bir söz vermiş. Sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilere bu tefeciler para vermez. Kimine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Hatta adı TEKNOFEST'le sembolleşen Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara devretme sözü vermişler." diye konuştu.
Vatandaşlara, Atatürk Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"ni hatırlatan ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bizler de Cumhur İttifakı'na kimlerin saldırdığına, bay bay Kemal'i ve koalisyon masasını kimlerin desteklediğine baktığımızda tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bir araya, ülke sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden, evlatlarının geleceğine sahip çıkma duygusundan başka ne getirebilir? Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan, miting meydanına kadar her yerde geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa işte tüm bu hakikatleri gördüğü için."
"Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan birine ülke emanet edilir mi?"
Erdoğan, Kırklareli mitinginde de 20 bin kişiyle buluştuğunu dile getirerek şöyle konuştu:
"Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan, namus şeref sözü diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine bu ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı, bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi? Masadaki ortaklarını orada tutabilmek için rüşvet kabilinden makamlar dağıtan birine bu ülke emanet edilir mi? Söylediği şeylerden haberi olmayan, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işlerden ibaret birine bu ülke emanet edilir mi? Daha önemlisi aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini LGBT türü sapkınların eline bırakmaya... CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Yanındakiler LGBT'ci mi? Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz."
Erdoğan'ın, "Gençler, hanımlar isterseniz gelin şimdi bay bay Kemal'in ve koalisyon masasının ne olduğunu görüntülü olarak izleyelim." sözlerinin ardından muhalefetin konuşmalarından kesitlerin yer aldığı video alandaki vatandaşlara izletildi.
Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum." sözlerinin duyulduğu esnada Erdoğan, "Nerede namus sözü? Namus var mı ki sözü olsun." dedi.
Erdoğan, videoda yer alan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Biz masada oturup yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz." sözleri üzerine ise "Yüz yıllık Cumhuriyet'imizi değiştireceklermiş." ifadelerini kullandı.
Görüntüde, PKK'lı teröristlerin yer aldığı "Terör arananlar" listesinin görüldüğü sırada Erdoğan, "Terörist başlarını görüyor musunuz?" diye sordu.
"15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler beni öldürmek için havalimanında yerlerini almışlardı"
Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinden kesitler izlettirilirken, şunları söyledi:
"15 Temmuz akşamı ben Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce beni ve ailemi öldürmek için bu FETÖ'cüler Atatürk Havalimanı'nda yerlerini almışlardı. Benden 1,5 saat önce bay Kemal, FETÖ'cülerin vasıtasıyla tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Utanmadan, sıkılmadan 'Haberim olsa beklerdim.' diyor. On binlerce İstanbullu orada beklerken, sen o on binlerce İstanbulluyu görmedin mi? Adamın hayatı yalan. Adamın böyle bir düşüncesi yok. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git, oradan kahveyi yudumlayarak gelişmeleri izle. Acaba ne zaman öldürecekler? Uçaklar önümüzden geçiyor, geçiyor. Devamlı üstümüzden pik yapıyorlar. Rabb'im isterse sular büklüm büklüm vurulur."
"Unutmayın Rabb'imiz ne buyuruyor?" diyen Erdoğan, Al-i İmran Suresi'nin 54. ayetini okuyarak "Her hesabın üzerinde, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Allah'ın tuzağı vardır. Ona tuzak olmaz." dedi.
Milletinin muhalefete değil ülkeyi, günahını bile vermeyeceğini kaydeden Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta Edirne'nin de bu kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Hani, Edirne türküsünde ne var? 'Ayılana gazoz, bayılana limon.' Öyle mi? İşte 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya onları bunlar için hazırlayalım." diye konuştu.
"Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın kaybedeceğini anlayınca şimdiden çamura yatmaya başladığını belirterek şunları kaydetti:
"Her partinin temsilcinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp bundan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz. Bir milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki mitinge dair resmi rakamları aldığını ifade ederek, toplam 25 bin kişinin katıldığını aktardı.
Dik durduklarını ve dikleşmediklerini belirten Erdoğan, "Ama şu 25 bin bütün ahbab-ı yaran, ne var ne yok hepsiyle görüşerek inşallah sandığa taşıyıp ve haftaya pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de bunlar sahnelediler ama bu sefer başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam, 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bunun da yetmeyeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşu ve akrabayı "Türkiye Yüzyılı" safına katmalarını istedi.
"Buna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aynı şekilde sizlerden telefon rehberinizi karıştırıp, her gün 5-10 ahbabınızı arayarak, kendisine 14 Mayıs'ın önemini anlatıp, selamımla desteğinizi istemenizi bekliyorum. Şimdi buradan serhat şehrimizde dinlenen öyle bir söz verin ki vatanın diğer ucu Kars'tan dahi duyulsun. Hazır mıyız? Edirne, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta 21 yıllık katılımlarınızı daha da ileri taşıyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Edirne, 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı' için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Trakya'nın kadim şehri Edirne'ye de böylesi yakışır."
"21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, ülkenin 81 vilayetinin hiçbirini diğerinden ayırmadan, 85 milyon vatandaşın hiçbirini dışlamadan eser verdiklerini ve hizmet götürdüklerini söyledi.
"Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsalar acaba bunları ayağa kim kaldırdı?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Allah şahittir ki sizler şahitsiniz ki ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmak için canla başla çalıştık. Üstelik bu mücadeleyi önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen yürüttük. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar her aracı kullandılar. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları devreye soktular. Bu ülkenin ekonomisini mahvetme tehditleri savuranlar oldu. Ayrıca salgından savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuk."
Erdoğan, buna rağmen hep dimdik ayakta kalmayı başardıklarının altını çizerek, "Gıdadan kiraya, hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak, İnşallah bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Ne diyor o güzel Edirne türküsünde? 'Annemin yelkeni olsa açsa da gelse, Babamın bir atı olsa binse de gelse. Kardeşlerim yolları bilse de gelse, Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, yaptıkları yollar, köprüler, tüneller, tren hatları ve havalimanlarıyla bu türkülerdeki özlemleri dindirdiklerini aktardı.
"Altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık"
Ülkeye 21 yılda neler kazandırıldığını anlatan videonun ardından sözlerine devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu görüntüleri seyrettikten sonra bilhassa gençlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. 'Hepsi tamam da biz zaten bunların içinde doğduk. Geleceğimize faydası ne olacak?' Haklı bir soru. Hemen cevabını vereyim. Türkiye, 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcarken Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptık. Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık."
Erdoğan, bundan sonra ülkenin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletin refahını artıracak çalışmalara kullanacaklarını vurgulayarak, "Nedir bu? Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gazımızı devreye alır almaz ilk ay konutlardaki tüm tüketimi ücretsiz yaptık. Tamam? Şu anda ücretsiz doğal gaz kullanıyor muyuz? Faturalarınızın altındaki notu gördünüz değil mi? Bununla yetinmiyor, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımına denk gelen 25 metreküplük kısmı faturalardan düşüyoruz. Gabar'da bulduğumuz kaliteli petrol bize o bölgenin 40 yıldır niçin terör örgütlerinin saldırısı altında kaldığını gösterdi. Terörü bitirir bitirmez, petrolü bulduk ve kullanmaya başladık." değerlendirmesini yaptı.
"Yıllık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savuma sanayi projelerinin her birinin ülkeye çok önemli gelir kazandıran kaynaklara dönüşmeye başladığına işaret ederek, "Böylece savunma sanayi projelerimizi engellemek amacıyla niçin bu kadar uğraştıklarını da görmüş olduk." dedi.
Tüm bu gelişmelerle ortaya çıkacak yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık kazancı milletin emrine vereceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devletimizin tüm imkanlarıyla, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin velhasıl milletimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Bu doğrultuda atacağımız adımlardan biri de sermayesi, enerji gelirimizden sağlanacak Aile ve Gençlik Bankası kurmak. Bay bay Kemal, senin o yalanlarından, Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Ev hanımlarımızın emekliliğine, primlerinin üçte birini buradan ödeyerek, destek vereceğiz. Eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her konuda hibe ve kredi vererek, gençlerimizin geleceğini beraberce inşa edeceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akımlardan korumak, evlatlarımıza güvenli yarınlar kurmak için de bu kaynağa başvuracağız."
"Ülkeyi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken elbette Edirne'yi ihmal etmedik"
Erdoğan, ülkeyi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken elbette Edirne'yi ihmal etmediklerini söyledi.
Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 965 yeni derslik inşa ettiklerini, Gençlik ve Spor'da 7 bin 774 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, farklı dallarda toplam 41 spor tesisi kazandırdıklarını anlattı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplam 2 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını kaydeden Erdoğan, sağlıkta 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi dahil 12 hastane ve 33 sağlık tesisi yaptıklarını, yatak kapasitesi 260 olan Uzunköprü Devlet Hastanesinin inşaatının sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 6 bin 200 konut inşa ettiklerini, şimdi de "İlk Evim" projesiyle 1362 konut yapacaklarını, "İlk Arsam" projesiyle de 8 bin altyapısı hazır arsa vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Ulaştırmada 70 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 270 kilometreye çıkardık. Edirne-Kırklareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiği açtık, kalanlarını da tamamlıyoruz. TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu ile tarihi Uzunköprü restorasyonuna devam ediyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek."
Edirne'ye 8 baraj, 3 içme suyu tesisi, 50 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma, 115 taşkın koruma tesisi, 32 gölet ve 3 atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Edirne'de 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasındaki 12 sulama tesisimizle 561 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Edirneli çiftçilerimize 5 milyar lira tarımsal destek verdik." diye konuştu.
Şehirde 3 yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknokent kurduklarını aktaran Erdoğan, Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarını modernize ederek şehirdeki ticaret hacminin potansiyelini arttırdıklarını vurguladı.
"Pazar gününe kadar durmak yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harabe durumundaki Edirne Sarayı'nı ecdadın hatırasına uygun şekilde restore ettiklerini, enerjide ise 98 bin abonesi olan şehrin nüfusunun yüzde 76'sına doğal gaz kullanma imkanı sunduklarını dile getirdi.
Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandıracağı hizmetlere ilişkin bir videonun gösterilmesi üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Nasıl buldunuz, iyi mi? Ben size inanıyorum. Herhalde siz de bize inanıyorsunuz. Ama pazar gününe kadar durmak yok, durmak yok. Bütün ulaşabildiğiniz yakınlarınıza, dostlarınıza ulaşmalısınız. Bunlar kitapsız, bunlar dinsiz. Kandil'den ezansız bu ahlaksızlar bay bay Kemal'e ne yapıyor? Destek veriyor. Selo, o da öyle. Şimdi bunlara gereken cevabı, biz şöyle kaldıralım ellerimizi... Büyük coşkuyla hepsi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hadi bakalım. Bu seçimde Edirne'den milletvekilleri sayısını arttırıyor muyuz? Bunu başarıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Sizde de bu aşkı görüyorum. Sağ olun, var olun."
Kürsüye boynunda Keşanspor atkısıyla çıkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, partisinin Edirne milletvekili adayları ve il teşkilatıyla da katılımcılara selam verdi.
"Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, bu sırada, "Biz Edirne'yi çok seviyoruz. 14 Mayıs akşamı çok daha fazlasıyla seveceğiz. Tamam, çok çalışıyoruz. Sizlerden müjde bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullanarak, buradan Tekirdağ'daki mitinge geçeceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.