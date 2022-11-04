Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde tek bir kadının bile şiddete uğramasını asla kabul edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Ülkemizi kadına yönelik şiddetin ve cinayetin gezdiği bir yer gibi sunanların kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını kabul edemeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021-2025 Eylem Planı'na ilişkin, "Kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"Nereden nereye geldik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar. İkna odalarını kuranlar şimdi de geldiler 'Başörtü sorununu çözelim' diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Bir gece yarısı kalktın 'Yasal düzenleme yapalım' dedin. Biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. 'Gel' diyoruz 'şimdi bunu beraber yapalım.'"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.