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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 27.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.


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