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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda işbirliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü de tebrik etti.

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