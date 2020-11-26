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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı sonrasında Katar Devleti Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile anlaşmaların imza törenine katılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul’da Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi törenle karşıladı.

Mehmet Tosun   | 26.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Temim Bin Hamad El Sani'yi (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşme

Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerle bir araya gelecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda imza törenine geçilecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu.

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