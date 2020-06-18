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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkir'in BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 18.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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