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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladı

09.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır." diyen Erdoğan, "Türkiye, üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatlamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamasına vatandaşımız büyük ilgi gösterdi. Bu hesaplarda biriken tutar yaklaşık 550 milyar lirayı buldu." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Bunları yaparken de mali disiplinden taviz vermiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz." dedi.

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