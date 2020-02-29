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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 29.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacak

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisinde olduğunu belirtti. 

Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkenin ve milletin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." 

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