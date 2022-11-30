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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyümede 2022'yi rekor düzeyde kapatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin,"Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.

30.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyümede 2022'yi rekor düzeyde kapatacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.

Altılı masanın anayasa çalışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masanın anayasa çalışması) Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar." diye konuştu.

Market fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını, Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini söyledi.

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