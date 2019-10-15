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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti.

Aynur Ekiz   | 15.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti.

Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabule, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

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