Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.