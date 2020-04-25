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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Berk Özkan   | 25.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

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