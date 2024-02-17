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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka seslendi

17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka seslendi

Trabzon

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

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