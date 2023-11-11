Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.