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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi.

10.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz

AK Parti'nin Hatay mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak ,"Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz." dedi.


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