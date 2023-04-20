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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi yetkilileriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, Sudan'daki Türk vatandaşları ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Murat Paksoy  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi yetkilileriyle telefonda görüştü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Sudan'da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirterek, son günlerde yaşananların ise 2018'den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.

Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Erdoğan, Sudan'da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sudan'daki Türk vatandaşları ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı'nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.


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