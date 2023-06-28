Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.