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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Utku Şimşek  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadesini kullandı.

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