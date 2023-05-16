Dolar
19.73
Euro
21.43
Altın
1,988.20
ETH/USDT
1,823.90
BTC/USDT
27,067.00
BIST 100
4,589.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

BBP Genel Başkanı Destici'yi kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız
Deprem bölgesinde seçmenin tercihi Cumhur İttifakı

Deprem bölgesinde seçmenin tercihi Cumhur İttifakı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet