Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
BBP Genel Başkanı Destici'yi kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.