Dolar
26.77
Euro
28.94
Altın
1,939.81
ETH/USDT
1,629.40
BTC/USDT
25,839.00
BIST 100
8,222.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, günümüzde de en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." dedi.

Ali Kemal Akan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, günümüzde de en büyük gücümüzdür

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kongrenin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihte önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Milleti aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısıyla ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas'a gelen temsilcilerin aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kongre'de, yurdun bölünmez bütün olduğu yeniden vurgulanmış, kayıtsız, şartsız bağımsızlık hedefi ortaya konmuştur. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve dayatmalara karşı mücadele etme yönündeki kararlılığı yazılı belgelerden çıkarak, fiiliyata dönmüştür.

Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Ecdadımızdan devraldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Giresun'da sağanağın yol açtığı hasar gideriliyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak
İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan 5 sürücü gözaltına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, günümüzde de en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, günümüzde de en büyük gücümüzdür

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ikinci asrına ilişkin hedeflerimizi ortak milli hedeflerden biri haline getiriyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin üzerinden 104 yıl geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet