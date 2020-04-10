Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 10.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Vucic'e oğlunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma yasağı devam edecek diye telaş söz konusu olmasın
ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor
Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı

'Pandemiye karşı mücadelede ayrım gözetmeksizin ikili ve çok taraflı işbirliği gerekmektedir'

Erdoğan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erdoğan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür