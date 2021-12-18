Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal, Gine Bissau ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile ayrı ayrı görüştü.
Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.