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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal, Gine Bissau ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü.

Berk Özkan   | 18.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal, Gine Bissau ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile ayrı ayrı görüştü.

Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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