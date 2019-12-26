Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ve çocuklarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.