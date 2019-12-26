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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ve çocuklarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti.

Enes Kaplan   | 26.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ve çocuklarını kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi.

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