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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz

03.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

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