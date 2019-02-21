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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

  | 21.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum

Manisa
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

"Riskli yapıların tahliyesi adımını atmamız lazım"

Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Dikey mimariye karşıyım"

Dikey mimariden uzaklaşılması çağrısında bulunan Erdoğan, "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." dedi.

"Türkiye geleceğe doğru yol alacak"

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak." diye konuştu.

"Zillet ittifakını çökertelim"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var. AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor."

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