Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.