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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.

Berk Özkan   | 27.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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