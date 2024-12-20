Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini göstereceğiz. Sınırlarımızın güneyinden bir tehdidin gelmemesi için bunu yapacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Liderler Zirvesi için gittiği Mısır dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir. Suriye’de sağlanacak güven ortamı, terör örgütlerinin militan teminini de engelleyecektir. Sednaya Hapishanesi bizim yıllardır söylediklerimizi doğruladı. Oradaki zulümler, yargısız infazlar, Baas rejimi gerçeğinin en acı fotoğraflarından biridir. Kendi halkına böylesi zulmeden Esed yönetiminin bunların hesabını uluslararası hukuk zemininde vermesi için elimizden geleni yapacağız. Suriye'de hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecek.
Suriye’ye yönelik Esed rejimi nedeniyle konulan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması ülkenin yeniden toparlanması için fayda sağlar
Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya (Suriye'ye) gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklarSuriye'deki terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini göstereceğiz. Sınırlarımızın güneyinden bir tehdidin gelmemesi için bunu yapacağız
Suriye halkının herhangi bir yol kazasına mahal vermeden, geçiş sürecini suhuletle yönetmesine destek oluyoruz
Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte sahada yaşanacak gelişmeler, sıla hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü şekilde dönmelerine imkan tanıyacaktır
Suriye'deki kardeşlerimiz, gelecekleriyle ilgili kararları kendileri verecek. Bizler de onlara devlet yapılanması hususunda yardımcı olmaya çalışacağız
(PKK-YPG) Yalnız kalmaya mahkumlar. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle… Ancak yarınları olmayacak. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor
İsrail’in durdurulması için ABD, Batılı ülkelere büyük görev düşüyor. Suriye’nin topraklarını işgalinin kabul edilemeyeceği en gür şekilde ifade edilmeli
Suriye'de de toplu mezarlara rastlanıyor. Anlaşılan Suriye'de henüz, zulüm ve işkence fotoğrafının tamamını görebilmiş değiliz
Irak'la, Suriye'yle ticari ilişkilerimizi yoğunlaştıracağız. Bu, gerek Suriye için gerek Türkiye için yeni bir hareketlenmeyi her bakımdan getirecek
Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü için barınma meselesini halletmek gerekiyor. Yeni evler, iş alanları hızla oluşturulmalı
(Suriye) Yeni yönetimin ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu konuda onları yalnız bırakmayacağız. DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelede yalnız kalmamaları lazım
Beni en çok sevindiren şeylerden biri İslam dünyası ve Batı'dan birçok ülkenin Sayın Colani ile irtibatlarını geliştiriyor olmasıdır
Ruslar Suriye'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını kapatmayı düşünmediklerini söylüyor. Bu Suriye için bana göre zenginliktir
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