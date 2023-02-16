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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Mümin Altaş   | 16.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

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