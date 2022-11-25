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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif onuruna yemek verdi

Sefa Mutlu   | 25.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif onuruna yemek verdi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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