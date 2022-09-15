Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.