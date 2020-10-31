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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ferdi Türkten   | 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

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