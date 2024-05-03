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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in ziyareti iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin, "Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in ziyareti iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'le ticaretin durdurulmasına dair, "Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

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