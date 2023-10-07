Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'u kabul etti.
Ankara
Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları için İsmailov'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.