Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,643.00
BTC/USDT
27,930.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin​​​​​​​ İsmailov'u kabul etti.

Mehmet Tosun  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti Kaynak: TCCB

Ankara

Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları için İsmailov'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET koltuğuna oturdu
Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti

Kamuda üst düzey atamalar yapıldı

Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi devam eden polis memuru Alim Reis'le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi devam eden polis memuru Alim Reis'le telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları söküp atma vakti gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları söküp atma vakti gelmiştir
Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz

Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet