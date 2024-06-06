Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.
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Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın, Mirziyoyev'in 2016'da Cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldiğini belirtti.
Mirziyoyev'in, Türkiye'nin de gönülden desteklediği yeni Özbekistan 3. Rönesans Projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla ülkesinin kalkınmasını temin ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şevket kardeşimin tarihiyle büyük, kültürüyle büyük, halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz." dedi.
Bu yıl Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 32. yılının idrak edildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostuk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Devlet Nişanını ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum."
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da katıldı.
Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine özel olarak lale motifli bir elbise giydiği görüldü.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Öte yandan, tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, sergi salonunda düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini gezdi. Erdoğan ve Mirziyoyev, sergi alanında gösteri yapan horon ekibini izledi. Cumhurbaşkanları ve eşleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Mirziyoyev: "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum"
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Devlet Nişanı tevcih ettiği törende, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum." dedi.
Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine Devlet Nişanı tevcih edilen Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Türk dostlarıyla" bir arada bulunmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tam anlamıyla tarihi bir gün." ifadesini kullandı.
Erdoğan ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesini taahhüt ettiklerini belirten Mirziyoyev, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum. Bu ödülü ilk önce Özbekistan ve Türkiye arasındaki eski kadim kardeşlik bağlarının sembolik bir remzi olarak kabul etmekten memnunum." diye konuştu.
Mirziyoyev, nişanın, "kardeş" Türk ve Özbek halklarının aşama kaydeden işbirliğini temsil ettiğini vurgulayarak, ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için Erdoğan ile sarfettikleri ortak çabanın neticesinde nişanın kendisine verildiğini söyledi.
Türkiye'nin "şerefli ikinci yüzyılına" hızlı adımlarla girdiğini, Özbekistan'ın "üçüncü rönesansın" temellerini attığını kaydeden Mirziyoyev, "Yüce Allah'ın teveccühü ve halklarımızın karşılıklı desteğiyle gelecek yılları, Özbekistan ve Türkiye arasındaki baki kardeşlik ilişkilerinin altın dönemine elbette dönüştüreceğiz." dedi.
Mirziyoyev, ortak dil ile medeniyeti temel alan ve atalarının zengin manevi mirasından güçlenen Özbek ve Türk halklarının müreffeh geleceğe doğru beraber hareket edeceğini vurgulayarak, çok yönlü ve uzun dönemli ilişkileri, iki devletin menfaatleri yönünde hızla geliştirmek ve halkları yüksek hedeflere doğru esinlendirmek konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Kendisine verilen devlet nişanı için "kardeş" Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mirziyoyev, "Her zaman altını çizerek söylüyorum. Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan zatıdevletleri ise ata yurdunun en büyük dostudur." dedi.
Mirziyoyev, konuşmasının sonunda, Türk halkı için iyi niyet dileklerini sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.