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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce insani ateşkesin, sonrasında kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz

İzzet Taşkıran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce insani ateşkesin, sonrasında kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İİT Olağanüstü Toplantısı’nı İsrail’in artan zulmü karşısında İslam aleminin kararlılığını somut şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi.

Sükuneti sağlama çabalarımız, bölgeye uçak gemileri gönderilmesi, yardımların kesilmesi ve halkın toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı.

İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi.

İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve iki yüzlü yayınlarıyla adeta insan kıyımını aklama yarışına girdi.

Dün, El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır.

İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum.

Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

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