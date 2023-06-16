Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin itibarını artıracak projelerimizi yakında paylaşacağız
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.
2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu."
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