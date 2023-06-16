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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin itibarını artıracak projelerimizi yakında paylaşacağız

16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin itibarını artıracak projelerimizi yakında paylaşacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu."

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