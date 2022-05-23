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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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